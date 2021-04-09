الأمم المتحدة تحذر من حدوث ارتفاع خطير في تفشي كورونا باليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 9 أبريل 2021

حذرت الأمم المتحدة، من حدوث "ارتفاع خطير" في وتيرة تفشي فيروس كورونا باليمن، في ظل نقص تمويل خططها الإنسانية بالبلد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بمقر المنظمة في نيويورك، أمس الخميس.



وقال دوجاريك: "تم تأكيد أكثر من 5 آلاف إصابة بفيروس كورونا في اليمن، منذ بداية انتشار الجائحة (مطلع 2020)، كما أن أعداد الوفيات آخذة في الارتفاع".

واستدرك: "تم تسجيل ما يقرب من ألف حالة وفاة حتى الآن، وثلث هذه الحالات منذ منتصف مارس (آذار) المنصرم، فقط".

وحذر من "حدوث ارتفاع خطير في معدل الإصابة بالفيروس في اليمن (..) نعلم أن هذه الأرقام أقل كثيرا من الأرقام الفعلية في هذا البلد بسبب قدرات الاختبار المحدودة ونقص الإبلاغ".

وأردف: "يعمل الشركاء بمجال الصحة من أجل توسعة نطاق الدعم، بما في ذلك من خلال تعزيز المراقبة والاختبار الموسع وتوفير الأدوية والإمدادات الأساسية".

وتابع: "حتى صباح هذا اليوم، تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، التي تسعى للحصول على 3.85 مليارات دولار، بنسبة 13 بالمئة فقط"، دون تفاصيل.

ومنذ أسابيع يواجه اليمن، الذي يشهد حربا منذ 7 أعوام، موجة ثانية من كورونا، ضربت جميع المحافظات الـ22، ما أدى إلى خلق تداعيات إنسانية وصحية كبيرة.