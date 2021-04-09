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التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 9 أبريل 2021

أفاد التحالف العربي بقيادة يوم الجمعة، بأنه اعترض ودمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

وأكد التحالف أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل الحوثيين تعد جرائم حرب.

وشدد على أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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