شكرا لبحثكم عن خبر بتوجيهات من محافظ عدن.. تعزيز حقول بئر أحمد بمولد كهربائي إضافي لتحسين طاقته الانتاجية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفاد مصدر في المؤسسة المحلية للمياة والصرف الصحي بوصول مولد كهربائي إضافي بقدرة 1 ميجاوات إلى حقول بئر أحمد، اليوم الجمعة.

وبحسب المصادر فإن وصول المولد من شأنه أن يعزز من الطاقة الانتاجية للحقول وسيسهم في استقرار انتاج المياه وانتظامها ورفع منسوبها بصورة دائمة بعد سنوات طويلة من انحسار الانتاج بسبب عدم استقرار الكهرباء العمومية.

وأوضح المصدر أن تعزيز الحقول بمولد الجديد، جاء بتوجيهات كريمة من محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، الذي سبق وأن عزز الحقول قبل أشهر بمولد كهربائي بصورة طارئة، كإجراء إسعافي لمنع خروج 30 حقل عن الجاهزية، وبعد جهود حثيثة بذلتها قيادة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، وتعاملها بمسؤولية وحرصها على متابعة تعزيز استقرار الحقول، وكذلك مؤسسة كهرباء عدن التي ساهمت اسهاما كبيرة بتسهيل الاجراءات، وكذا التعاون المشكور من قبل الاخوة في شركة انتر سولار، التي يسرت نقل المولد الأول والمولد الإضافي.

ولفت المصدر إلى اجراءات الترتيب للمولد تم استكمالها وحاليا تجري الفرق الفنية والهندسية في مؤسسة كهرباء عدن ومهندسي شركة انتر سولار أعمال الربط الكهربائي للمولد الذي سيكون له الاثر الكبير في استقرار الانتاجية وزيادتها للحد الأقصى وتحسين مستوى منسوب المياه في مختلف مديريات العاصمة عدن، إضافة إلى خطط أخرى لمؤسسة المياة والصرف الصحي لتعزيز مصادر المياه يجري العمل عليها ومن المتوقع ان تظهر نتائجها في الفترة القريبة القادمة.