شكرا لبحثكم عن خبر طبيبة مركز عزل كورونا بعدن تقول انها هربت من منزلها خوفا على حياتها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

افادت الدكتورة زهى السعدي بانها غادرت منزلها بعدن اليوم عقب تعرضها لتهديدات بحسب كلامها.

وشكك ناشطون محليون برواية الدكتورة السعدي مؤكدين بانها غادرت خوفا من التحقيق الذي امر بفتح وزير الصحة عقب اتهام الدكتورة لمركز العزل بخورمكسر بالفساد وتصعيب شؤون المرضى لكسب دعم دولي.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي:ان زهى حاولت ابتزاز الوزارة حيث تحدثت عن فساد بمركز العزل عقب اقالتها وعندما كانت مديرة لم تتحدث عن اي فساد.

واضافوا:مغادرتها لمنزلها بعدن بحجة التهديد غير مجدية كونها جاءت بعدما امر وزير الصحة بفتح التحقيق باتهامات السعدي لمركز العزل بمستشفى الجمهورية.

وكانت الدكتورة زهى السعدي طلعت بفيديو قبل يومين تتحدث عن فساد بمركز العزل بخورمكسر قبل ان يوجه وزير الصحة بالتحقيق.

- المصدر: كريتر سكاي