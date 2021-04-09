بريطانيا تفتح النار على الحوثيين وتكشف دور إيران الخطير باليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 9 أبريل 2021

اعتبر السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون أن إيقاف الحرب السبيل إلى تقليص النفوذ الإيراني في اليمن، مشددًا على أن دور طهران يقتصر على إثارة المشكلات فقط.



وأوضح في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن البعض يقول الإيرانيون لديهم نفوذ لدى مليشيا الحوثي لكنهم لا يتحكمون فيها، بينما يقول آخرون إن المليشيا الإرهابية تنفذ كل ما تمليه عليها إيران.

وأضاف أن أمر واحد يبدو واضحاً وهو أن استمرارت الحرب يزيد النفوذ الإيراني، مشددا على إمكانية فصل الطرفين.