تعز.. بيع "مسدس" في مزاد علني بأكثر من 3 مليون ريال دعماً للجيش الوطني

وصل سعر سلاح شخصي "مسدس" إلى أكثر من ثلاثة مليون ريال، بعد وضعه في مزاد علني لدعم الجيش الوطني في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.



وأعلن خطيب جامع العيسائي بمدينة تعز، ممدوح الحميري، في خطبة جمعة اليوم، بيع المسدس الخاص بوكيل وزارة الإعلام السابق، فؤاد الحميري، بثلاثة مليون و مائة ألف ريال، لأحد أبناء محافظة إب المغتربين في الولايات المتحدة الأمريكية.



وبعد صلاة الجمعة، قام الناشط الإعلامي "أحمد هزاع" نيابة عن المغترب بتسليم قيمة المسدس التي ستذهب لشراء ذخائر لصالح قوات الجيش في تعز.



وكان الأستاذ فؤاد الحميري، قد أعلن قبل أسبوعين، التبرع بمسدسه الشخصي لصالح الجيش الوطني ووضعه في مزاد علني.



ومنذ أكثر من شهر يقود الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية في محافظة تعز، معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي في أكثر من جبهة، حقق فيها انتصارات كبيرة وسط التفاف وإسناد شعبي كبير.







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