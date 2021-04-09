احتجاجات في إب للتنديد بفساد مليشيا الحوثي في مؤسسات طبية وتعليمية

شهدت مدينة إب، وسط اليمن، وقفات احتجاجية للتنديد بفساد مسؤولين حوثيين في مؤسسات طبية وتعليمية في المحافظة.



وقالت مصادر طبية إن موظفين وعمال في مستشفى الأمومة والطفولة بمحافظة إب، نفذوا الخميس، وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة عدد من مسؤولي المالية بالمستشفى.



واتهم المحتجون الذين رفعوا الشارات الخضراء، الشؤون المالية في المستشفى بالفساد وتبديد عائدات المستشفى.



وقال المحتجون إنهم لم يتسلموا مكافآت مالية نظير أعمالهم منذ عدة أشهر، في الوقت الذي تذهب عائدات المستشفى إلى جهات أخرى، متهمين مكتب المالية في المحافظة بالتواطؤ مع الشؤون المالية في المستشفى.



وطالب المحتجون بصرف مستحقاتهم وإقالة المسؤولين الفاسدين في المستشفى.



في السياق تواصلت الاحتجاجات الطلابية في جامعة إب المنددة برفع رسوم البطاقة الجامعية إلى 20 ألف ريال بدلاً عن 3500 ريال.



ونفذ العشرات من طلاب كلية الآداب تظاهرة أمام مبنى السلطة أكدوا رفضهم للزيادة التي فرضتها رئاسة الجامعة المعينة من مليشيا الحوثي، وطالبوا بإعادتها إلى ماكانت عليه قبل الزيادة.



والأربعاء نفذ طلاب كلية الطب تظاهرة حاشدة أمام مبنى المحافظة تنديدا بتردي العملية التعليمية وغياب المعامل والكوادر التعليمية بالجامعة.



وتشهد جامعة إب، منذ نحو أسبوع حراكاً طلابياً وفعاليات احتجاجية رافضة لسياسة قيادة الجامعة تجاه العملية التعليمية.

