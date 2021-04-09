شكرا لبحثكم عن خبر صدق .. اسرة في عدن تبيع ادواتها الضرورية من أجل شراء الطعام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حدثت لاحد المواطنين قصة بالصدفة يقول" طلعت من البيت لشراء نص كيلو بامية وبالصدفة كان واحد يتحدث مع الخضري ويقول أرجوك احتاج واحد على معرفتك وهو يقصد بذلك زبون من الذي يعرفهم الخضار !

واضاف في حديثه " فضول مني تدخلت في الكلام لما نظرت في وجه الرجال وشفت عيونه تملؤها الدموع قلت للخضار أيش في قال ياعم هذا يقول عنده ثلاجة يشتي يبيعها ماعنده فلوس ..!!

وبعد ذلك " أنا أخذت الموضوع بجدية وسألته وين الثلاجة قالي هنا بالبيت قريب ، قلت اريد اشوف الثلاجة قال الله يحفظك باتشتريها قلت أول اشوفها يمكن خربانة .!!

رد عليه " لا والله شغالة مايحتاج ، المهم مشينا على بيته ، بنفس الحارة التي أسكنها وصلنا عند الباب دق الباب فسمعت صوت أطفال وهو يقول لهم طريق معي واحد ..!!

ماهي إلا لحظات فتحت البنت الصغيرة الباب دخلنا إلى المطبخ شفت الثلاجة ممتازة وشغالة ، فتحتها وشفت فيها جركل أو "مغرف ماء" بلهجتنا ، وبنفس الوقت اسمع تمتمة بكاء امرأة من غرفة بجانب المطبخ البيت غرفتين بعد سؤالي له كم غرفة عندك ..!!؟

ونحن نتكلم عن السعر قال ياخي اعتبرها ثلاجتك وشف كم تسوى ، واين بيتك أنا بحملها الآن إلى بيتك .

"هنا ايقنت ان الأسرة ذي في حالة لا يعلم بها إلا الله" ، قلت زوجتك تبكي ليش ..!؟.

الرجل لم يتمالك أعصابه بكى بكاء أحرقني وفجأة تكلمت زوجته من شق الباب قالت ياعم الله يهنيك بالثلاجة قلت وليش بتبيعوها وماعندكم ثلاجة ..!؟

قالت لي والله الذي رفع السماء لنا يومين بلا راشن يعني بلا أكل ..!!

مسكتني العبرة في صدري عبرة البكاء قلت خلاص باروح أجيب الفلوس من البيت واجي أنا بيتي قريب من هنا ، قال الرجل خلاص باجيبها الآن شلها معي لا عند الباب وبتحملها ونمشي مع بعض ..!!

قلت لا لا انتظرني ذلحين باجيك وأهله من هناك يقولوا باترجع ياعم صحيح ولا ماتشتيها قلت لا والله برجع والثلاجة مليحة باشلها ..!!

روحت البيت وبيدي البامية قالولي أهلي تأخرت وين عادك رجعت ؟

قلت القصة كذا وكذا شرحت قصتي لأهل بيتي وسبب تأخري فأبكيت أسرتي معي ..!!

قالولي وذلحين كيف قلت الثلاجة معنا ونحن مش بحاجتها أنا حسبت الرجال بيبيع ثلاجة زيادة عنده ..!!

أخذت مبلغ مما أعطاني الله وطلعت راجع لصاحب الثلاجة دقيت الباب ، واعطيته المال !

نقلا عن عدن تايم