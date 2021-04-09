شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. فيديو الهجوم المسلح على مركز طبي في عدن بسبب مريضة كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر طبي في مستشفى #المنصورة بالعاصمة #عدن، تفاصيل الهجوم المسلح الذي تعرض له المستشفى امس.

واوضح المصدر لمحرر عدن تايم ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين بلطجة استقدمهم اهل مريضة يشتبه انها مصابة بكورونا والحراسات الامنية، على خلفية طلب الطاقم الطبي في المستشفى نقلها إلى مركز العزل.

واكد ذات المصدر ان المريضة خضعت للعلاج ولكن نظرا لسوء حالتها طلب نقلها، الا ان المسلحين باشروا عصر اليوم اطلاق النار على طبيب واصابته، قبل ان يلوذوا بالفرار.

واضاف: عاودت العصابة المسلحة الهجوم على المستشفى مساء والاشتباك مع الحراسة .