شكرا لبحثكم عن خبر وفاة قيادي بارز في الحركة النقابية في عدن والجنوب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي أحمد الزغير نائب رئيس اللجنة التحضيرية لإتحاد عمال الجنوب ورئيس الرقابة والتفتيش في النقابة العامة للنقل والمواصلات. ونعت عدد من اللجان النقابية رحيل الزغير الذي وافته المنية الخميس عن عمر ناهز 67 عاما. ويعد القيادي النقابي احمد الزغير من الرواد الذين أبلوا بلاء حسنا في ترسيخ دعائم الحركة النقابية في عدن ومناطق الجنوب على مدى اكثر من ثلاثين عاما وحتى آخر يوم في حياته.

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