شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. سيارة تفصل راس مواطن عن جسده في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صاحب الصورة يدعى مختار قرعة ، عامل في ملحمة السلام بخورمكسر. كان نائما في ساحة العروض ودهسته سيارة سنتافي وفصلت راسه عن جسده. من صفحة الصحفي عبدالرحمن انيس

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