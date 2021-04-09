شكرا لبحثكم عن خبر للبدء في تطبيق نظام التعليم المدمج عمادة كلية اللغات والترجمة عدن تلتقي ممثلي الطلاب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/ خاص:

نظمت عمادة كلية اللغات والترجمة الخميس (8 أبريل 2021م) لقاءً موسعاً بممثلي الطلاب من جميع المستويات والبرامج الدراسية في الكلية (السنة التحضيرية ، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) وذلك لمناقشة الترتيبات والمقترحات اللازمة للبدء في تطبيق نظام التعليم المدمج في الكلية.

وفي مستهل اللقاء رحب عميد الكلية الدكتور/جمال الجعدني، بجميع الحاضرين شاكراً حسن تجاوبهم وتفاعلهم، موضحاً طبيعة هذا النوع من التعليم، وقال بأن جامعات العالم المتقدم كانت مخططة للتعليم المدمج ما قبل جائحة كورونا لفائدته وسهولة تنفيذه، بينما جاءت جائحة كورونا لتحرك المياه الراكدة في الدول التي تستخدم نظام التعليم التقليدي لمواكبة هذا النوع من التعليم.

وأوضح أن كلية اللغات والترجمة لديها خبرة جيدة في استخدام هذا النظام التعليمي من خلال تجاربها السابقة والناجحة في استخدام تطبيق نظام التعليم الإلكتروني في الموجة الأولى لجائحة كورنا، وكذلك خبرة أعضاء هيئة التدريس فيها من خلال تدريبهم المستمر وتأهيلهم في الورش العلمية التي نفذت في الكلية خلال السنوات الماضية، مؤكداً بأن الكلية لديها الإمكانيات اللازمة للبدء في تنفيذ هذا النظام من شاشات ذكية وأجهزة كمبيوتر وشبكة إنترنت في كل القاعات، وتوفيرها مولداً كهربائياً يعمل على مدار الساعة خلال أوقات الدوام الرسمي يلبي احتياجات الكلية من الطاقة الكهربائية في ظل الانقطاعات المتكررة للكهرباء.

وناقش اللقاء الذي حضره الدكتور/محمد البدري نائب العميد لشؤون الطلاب، والدكتور/ عادل عبدالخالق رئيس القسم اللغة الانجليزية،الوقوف أمام الصعوبات التي قد تواجه الطلاب من استخدامهم لهذا النظام والعمل على تلافيها وإيجاد الحلول الناجعة لها، حيث رحب الطلاب بهذا النظام من التعليم المدمج، مؤكدين أن ذلك التعليم سيساعدهم كثيراً في استيعاب المحاضرات وتوفير كثيراً من الصرفيات من تنقلات وتصوير محاضرات وغيرها، معبرين عن شكرهم وتقديرهم الكبيرين لرئاسة جامعة عدن ممثلة بالدكتور/ الخضر ناصر لصور، ولعمادة كلية اللغات والترجمة ممثلة بالدكتور/جمال الجعدني على اهتمامهم ودعمهم الكبير لمواكبة العالم الحديث في التعليم المدمج.