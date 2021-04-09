دورة للعاملين الصحيين في مراكز العزل العلاجي والعناية المركزة حول الرعاية التنفسية بالمرافق الصحية بوادي حضرموت

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يزيد بن سلمان - شبوة - سيئون / جمعان دويل بدأت بمدينة سيئون اليوم الدورة التدريبية للعاملين الصحيين بمراكز العلاجي لكوفيد – 19 والعناية المركزة في مجال الرعاية التنفسية ، الذي تنظمه منظمة يمن أيد بتمويل منظمة Direct Relief ضمن مشروع دعم المرافق الصحية لمواجهة جائحة كورونا , برعاية معالي وزير الصحة العامة والسكان الاستاذ الدكتور / قاسم محمد بحيبح ووكيل المحافظة لشئون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ / عصام حبريش الكثيري . ويتلقى في الدورة 20 مشاركا ومشاركة من الكوادر الصحية بمراكز العزل العلاجي لكوفيد – 19 والعناية المركزة من المرافق بمديريات سيئون وتريم والقطن من قبل مدرب الدورة مسؤول الرعاية التنفسية بمركز نبض الحياة بالمكلا / هادي باشامخة على مدى يومين مهارات ومعارف علمية حديثة في مجال الرعاية التنفسية وكيفية التعامل مع الحالات المرضية ورعايتهم وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم . وفي افتتاحية الدورة التي احتضنتها قاعة التدريب والتأهيل بإدارة الصحة الانجابية بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الواقعة بهيئة مستشفى سيئون العام , أشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ / عبدالهادي عبداللاه التميمي بالشراكة الفاعلة بين القطاع الصحي ومنظمات المجتمع المدني , مشيرا الى الأهمية التي تكتسبها الدورة في تعزيز مهارات وقدرات المشاركين للتعاطي بشكل إيجابي وسريع مع الحالات المترددة على مراكز العزل العلاجي لكوفيد – 19 وايضا لأقسام العناية المركزة ، حاثا الجميع على الاستفادة من الدورة بما يعزز القدرات الصحية لمواجهة جائحة كورونا واي حالات طارئة لا سمح الله . وبدوره اكد مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور / هاني خالد العمودي على اهمية جانب التدريب والتأهيل للكادر الصحي لتنمية قدراتهم ورفع كفاءاتهم العلمية , مثمنا الدور الريادي لمنظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الدولية ومساندتها للقطاع الصحي بوادي حضرموت من خلال تنفيذ البرامج التدريبية وتقديم المستلزمات الطبية , مقدما شكره وتقديره لمنظمة يمن أيد على تنفيذ هذه الدورة النوعية والتي ستسهم رفع قدرات ومهارات الكوادر الصحية المستهدفة , مناشدا المستفيدين من تلك الدورة بنقل تلك المعلومات الى زملائهم في الاقسام لتعم الفائدة للجميع . حضر افتتاح الدورة منسق وممثل منظمة يمن اّيد الدكتور / أحمد صالح حديجان وعدد من المختصين. //

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