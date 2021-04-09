شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: ولادة طفلة يمنية قلبها خارج قفصها الصدري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حصل مراسل صحيفة"عدن الغد" على صور محزنة لمولوده خرجت من بطن امها واعضائها الداخلية مكشوفة. وأفاد مراسل الصحيفة بأن الطفلة المولوده في منطقة ملبية بمديرية المضاربة ورأس العارة تعتبر حالة نادرة في المنطقة . حيث تظهر بعض أعضائها الداخلية مكشوفة حيث ظهر القلب مكشوفاً اضافة الى بعض أعضائها الداخلية،وتعد تلك الحالة ظاهرة خلقيه غريبه. أجرى مراسل صحيفة عدن الغد اتصالاً هاتفياً بالاستاذ بكيل يحي السرم أحد أبناء منطقه ملبية للاستفسار. حيث أكد الأستاذ بكيل بقوله: ولله في خلقه شؤون،خلق الطفلة بنت خليل جمال عبده صالح بظاهرة خلقيه عجيبه ، وذلك لظهور أعضائها الداخلية مكشوفة. واضاف: بأن الطفله المولودة لازالت على قيد الحياة . كما ناشد الاستاذ بكيل المنظمات الدولية والسلطات المحلية في المديرية والمحافظة مساعده اسره تلك الطفلة والتكفل بعلاجاتها. *_من انعم الزغير البوكري.

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