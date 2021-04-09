أربعة قتلى وعدد من الجرحى في اشتباكات مسلحة بيريم شمالي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - سقط أربعة قتلى وأصيب آخرون غالبيتهم من المتسوقين والمارة، جراء اشتباكات مسلحة في سوق عام بمحافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإنقلابية.



وقال مصدر خاص لـ "يمن شباب نت"، إن مسلحين من عائلة "قعشة" تبادلوا إطلاق النار بشكل كثيف في السوق العام في منطقة "كتاب" بمديرية يريم شمال محافظة إب، ماأسفر عن سقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى غالبيتهم من المارة والمتسوقين.



ورجحّ المصدر ارتفاع عدد القتلى نظراً لخطورة حالات بعض الإصابات.



وحسب المصدر فإن صراعات مسلحة وقضايا ثأر تنشب بين الأسرتين (آل قعشة) بين الفينة والأخرى، جرى تغذيتها مؤخراًَ بشكل لافت من قبل مليشيا الحوثي التي تقف مع طرف ضد طرف آخر.



وخلال السنوات الماضية، تسببت مواجهات مسلحة مماثلة في الشوارع والأسواق العامة بمقتل وإصابة عشرات المدنيين، وسط ارتفاع كبير في منسوب الجرائم الجنائية في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

