التحالف: اعتراض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه جازان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 9 أبريل 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مساء اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عبر حسابها الرسمي على موقع ”التويتر“، قول التحالف إنه جرى ”اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان“.

وأشار التحالف إلى أنها ”محاولات عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل الميليشيا الحوثية وتعد جرائم حرب“، مؤكدًا اتخاذ ”الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني“.