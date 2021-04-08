 سالم الشبحي يكشف عن الإجراءات التي اتخذها المجلس الانتقالي في ظل جائحة كورنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

الشحات غريب

كشف الأستاذ الدكتور سالم الشبحي رئيس لجنة الصحة بالانتقالي الجنوبي القائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى الجمهورية التعليمي عدن رئيس لجنة مجابهة فيروس كورونا عن الاجراءات التي اتخذها المجلس الانتقالي في ظل جائحة كورنا.



وقال في تصريحات نحن مستعدين بنفس المحاجر ومراكز العزل التي قمنا بافتتاحها اثناء الادارة الذاتية للجنوب ولايوجد الجديد, فقط توجد مستلزمات وادوية بشكل افضل من العام الماضي وطواقمنا الطبية نفسها اكتسبت خبرات من الموجة الاولى ولديها القدرة على التشخيص والعلاج والحمدلله الحالات تستجب للعلاجات ونتمنى تعاون الجميع بالالتزام بالارشادات والنصائح الطبية للوقاية من الوباء ونطالب الجميع عند الشعور بالاعراض عليهم الذهاب الى اقرب مركز صحي بالذات الذين يعانون من الامراض المزمنه لانها توثر سلبا على حالة المريض.

وأشار أن الاكسجين فعلا في مشكلة وذلك لتعطل مصنع الاكسجين في مستشفى الجمهورية التعليمي وهو كان يرفد الاقسام والامراض الاكسجين ونتمنى مت الجهات ذات الشأن اصلاحة ويستفيد من المرضى.وحاليا للاسف ناخذ الاكسجين من الخاص وهذا يكلف المرافق الصحية ويتاخر احيانا ويسبب ارباك للعمل.

ونتمنى من كل المعنيبن بالجانب الصحي الخدمي والتعليمي العمل الجماعي التكاملي ومعا دوما بروح العمل الجماعي النافع.

وعلاقتنا مع وزارة الصحة علاقة عمل جماعي تكاملي ونحن معا على تواصل دائم مع وزير الصحة وهو لديه هدف بعمل شي في الجانب الصحي يتلمسه المواطن وذلك اذا تلقي الدعم من قبل الحكومة بما يسهل له القيام بمهامه.

وبالعمل الصحي يفضل لاتدخل فيه السياسة وعملنا طبي خدمي انساني قبل كل شي ويهمنا وهدفنا النهوض بالقطاع الصحي الخدمي والتعليمي والذي يعود بالنفع على المواطن والوطن.