شكرا لقرائتكم خبر عن سم قاتل.. احذر تناول هذه الأطعمة في وجبة العشاء حتى وإن كنت ستموت من الجوع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت أخصائية التغذية الروسية ناتاليا كروغلوفا، قائمة الأطعمة التي لا يجوز تناولها على العشاء.

وقالت المختصة، في حديث لوكالة “نوفوستي”، إنه لا يجوز في وجبة العشاء، تناول الطعام الثقيل على الجهاز الهضمي، وخاصة اللحوم والحلويات والمعجنات..

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وأضافت كروغلوفا: “تستغرق عملية هضم اللحوم – لحم الخنزير ولحم البقر والضأن – من أربع إلى خمس ساعات. هذا الطعام ثقيل – لن يسمح للجسم بالراحة طوال الليل. ويجب تجنب أيضا، تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية وقليلة الألياف. ويشمل ذلك بشكل خاص المعجنات والحلويات المختلفة – وكل شيء يحتوي على الكثير من السكر”.

كما دعت إلى استبعاد المخللات بأنواعها، من وجبة العشاء. وأما للراغبين بتقليص وزن الجسم، فيجب عدم تناول الحبوب والبطاطس.

وبدلا من كل ذلك، أوصت كروغلوفا بتناول الأطعمة النباتية والمأكولات البحرية والدواجن ومنتجات الألبان قليلة الدسم على العشاء. وخلال الوجبة المسائية، يمكن تناول الفاكهة بدلا من الحلوى.