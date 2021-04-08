الشبحي يكشف عن آخر تطورات فيروس كورونا بالجنوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

الشحات غريب

كشف الأستاذ الدكتور سالم الشبحي رئيس لجنة الصحة بالانتقالي الجنوبي القائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى الجمهورية التعليمي عدن رئيس لجنة مجابهة فيروس كورونا آخر تطورات فيروس كورونا بالجنوب.



وقال الشبحي في تصريحات إن المعوقات كثيرة ومتراكمه واهمها قلة المرافق الصحية التي تعمل مع ازدياد عدد السكان في الجنوب وعدم اهتمام الدولة في هذا القطاع لسنوات كثيرة. وايضا عدم الاهتمام بالكادر الطبي ووضعهم المعيشي المتدهور ورواتبهم المخزية والتي يخجل الانسان الحديث عنها لانها لاتساوي شي مع الوضع الحالي

واصبح الكادر الطبي بين صابر حزين متالم وبين مهاجر يتابع قوت لأسرة وبين عاطل في بيته, وايضا عدم بناء مستشفيات جديد وعدم تاثيثها منذو العام 90 ونشكر كل من دعم ولكن الحقيقة تقال الجانب الصحي الخدمي والتعليمي يحتاج الى خطة لانتشاله وبناء الوضع الصحي وتحسين مستوى الخدمات الطبية.