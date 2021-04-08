مناقشة آليات استيعاب نازحي الجوف في برنامج الأغذية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل محافظة الجوف رئيس اللجنة الفرعية الإغاثة المهندس عبدالله الحاشدي، اليوم، مع مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بمأرب ياسر أنور، آليات استيعاب النازحين وتخفيف معاناتهم.



واكد الحاشدي، على أهمية ضم المناطق المحررة من الجوف في الريان واليتمة، لتكون التدخلات الإنسانية عبر مكتب مأرب لتسهيل وصول المساعدات الإغاثية وضمان وصولها للمستهدفين من النازحين في هذه المناطق..مثمناً الدور الذي يقوم به مكتب الأغذية العالمي بمأرب من جهود إنسانية كبيرة للتخفيف من معاناة النازحين خصوصا في جانب الغذاء.

من جانبه أكد مدير مكتب البرنامج بمأرب، حرص البرنامج لاستيعاب جميع النازحين وتقديم كل التسهيلات لخدمة للنازحين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية.