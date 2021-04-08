شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة العميد علي العفيفي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد علي علي صالح العفيفي، والذي وافته المنية بعد صراع مع المرض وحياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.



وأشاد نائب الرئيس في البرقية، بمناقب الفقيد وادواره الوطنية وكفاءته العملية والعسكرية، معبراً عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأقاربه ومحبيه وكافة آل العفيفي،، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.