تدشين حملات الرش والتعقيم للشوارع والاسواق العامة بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز برئاسة وكيل المحافظة عارف جامل، اليوم، حملة الرش والتعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها السلطة المحلية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



و أكد رئيس لجنه الطوارئ، أن حملة الرش والتعقيم تندرج في إطار الإجراءات الوقائية التي تنفذها السلطة المحلية بالمحافظة لحماية المواطنين من وباء كورونا..مشيراً إلى أهمية الحملة في تعقيم مواقع التجمعات العامة والاسواق والشوارع ضمن الإجراءات الوقائية لمجابهة الفيروس..لافتاً الى أن الحملة تستهدف رش وتعقيم وتطهير المرافق والمنشآت الحكومية والأسواق والمساجد والأماكن العامة منعاً لانتشار الوباء.

كما اكد جامل، أن السلطة المحلية بقيادة المحافظ نبيل شمسان تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتقليل انتشار الوباء و إنجاح الخطط الاحترازية التي أعدتها لجنة الطوارئ بالمحافظة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.