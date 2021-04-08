رئيس هيئة الأركان يؤكد استعداد وزارة الدفاع تذليل الصعوبات أمام عمل الصليب الأحمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، استعداد وزارة الدفاع تقديم كافة اوجه الدعم والتعاون وتذليل الصعوبات أمام عمل ومهام الصليب الأحمر الدولي بما يخدم القضية الانسانية في اليمن.



وتطرق رئيس هيئة الاركان خلال استقباله، اليوم الخميس، نائب مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، دايفيد جوتشمان، إلى الجرائم التي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين والأعيان المدنية بما فيها الجرائم التي تمارسها بحق النازحين في محافظة مارب.. منتقداً الموقف الأممي والدولي تجاه الأوضاع الإنسانية في اليمن.

ولفت الفريق الركن صغير بن عزيز، إلى حجم المساعدات والمعونات الإنسانية المهولة التي تسخّرها المليشيا الحوثية لتمويل مجهودها الحربي وارتكاب المزيد من الجرائم بحق اليمنيين، في حين لم يحظ النازحين في مناطق الحكومة الشرعية بالاهتمام الكافي من قبل المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني باليمن، وهذا يضعها أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية.

وأكد رئيس هيئة الأركان، موقف الحكومة الشرعية الثابت والحريص على تطبيق كافة القوانين الدولية الإنسانية في مختلف الظروف والأحوال.. مطالباً الأمم المتحدة القيام بدورها في إدانة العدوان الحوثي على المدنيين والنازحين وتقديم الرعاية للنازحين ومساعدة الحكومة في حمايتهم.

من جانبه، أكد نائب مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، استعداد الصليب الأحمر الدولي للتعاون مع مؤسسات الدولة اليمنية الشرعية من اجل الاسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية..مؤكداً أهمية تبادل جثث قتلى الحرب نظراً لما تشكله من قيمية إنسانية وأخلاقية سامية.