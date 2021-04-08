وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان يطلع على اوضاع متضرري حريق السيسبان بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان احمد عرمان، اليوم، على الوضع الانساني لمتضرري حريق السيسبان بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن والذي اسفر عن وفاة ثلاثة اطفال وتضرر 21 منزل.



وتعرف الوزير عرمان، خلال زيارته الى حى السيسبان، على احتياجات المتضررين..مقدماً التعازي والمواساة لأهالي الضحايا..داعياً المنظمات الإنسانية والإغاثية الوقوف إلى جانب المتضررين وتقديم الدعم الاغاثي والانساني..مشيداً بجهود مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية من خلال تقديمه مساعدات للمتضررين تمثلت بالخيام وسلل غذائية..مؤكدا ان تلك المساعدات ساهمت في التخفيف من اوضاع المتضررين.

وثمن عرمان، جهود الشباب ومنظمات المجتمع المدني الذي كانوا في الصفوف الأولى اثناء اندلاع الحريق مقدمين المساعدة في إخراج واسعاف المتضررين..موجهاً بصرف مساعدة مالية لجميع أهالي الضحايا الذين احترقت منازلهم.