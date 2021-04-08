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وكيل وزارة الصحة يتفقد سير العمل بمستشفى عدن العام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع التخطيط والتنمية الدكتور أحمد الكمال، اليوم، سير العمل في مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام ومركز القلب .

 

وأطلع الوكيل الكمال من القائمين على تنفيذ المشروع إلى المراحل المتقدمة التي قطعوها في تجهيز المستشفى ومركز القلب فيه ومابقى من أعمال انشائية وتجهيزات فنية لاتمامها .

 

وثمن الوكيل الكمال الجهود المبذولة والدعم السخي من الأشقاء في المملكة العربية لإنجاز هذا المشروع .. داعياً القائمين عليه إلى العمل بوتيرة عالية تمكنهم من تجهيز المستشفى في الوقت المحدد له .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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