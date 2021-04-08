شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتقالي حضرموت يتلقى عرضاً باحتياجات مرافق سيئون الطبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

الخليج 365 - المكـلا

تلقى الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، اليوم الخميس، من طاهر باعباد، رئيس الهيئة للمجلس في مديرية سيئون، تصورًا باحتياجات المرافق الصحية في المديرية.



وعبر بن الشيخ أبوبكر، عن جاهزية المجلس على تلبية احتياجات مراكز العزل، معلنا اقتسام المنحة بالتساوي بين مراكز العزل في الساحل والوادي.

يذكر أن القيادة المحلية للمجلس تلقت منحة من الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، تشتمل على مستلزمات صحية لدعم المنشآت الطبية في المحافظة.