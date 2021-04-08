وكيل وزارة الصحة يطلع على سير العمل في مركز العزل بالمستشفى الجمهوري بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، اليوم، ومعه مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز الدكتور راجح المليكي، على سير العمل في مركز العزل بالمستشفى الجمهوري التعليمي بتعز.



وأستمع وكيل وزارة الصحة من مدير عام المستشفى الجمهوري الدكتور نشوان الحسامي، إلى شرح مفصل عن اوضاع مركز العزل، وتعرف على جملة الاشكالات التي تعترض سير العمل وسبل حلها..مشيداً بجهود الطاقم الطبي بمركز الحميات والعزل..داعيا المواطنين إلى استشعار المسؤولية وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتنفيذ الإجراءات التي تم إقرارها.

وفي السياق اطلع وكيل وزارة الصحة، على سير العمل في المختبر المركزي، ومركز الاطراف الصناعية، وهيئة مستشفى الثورة العام، ومحطة الاوكسجين..مشيداً بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية والجهود المبذولة من قبل ادارة مكتب الصحة بالمحافظة..مؤكداً حرص وزارة الصحة العامة والسكان بتقديم الدعم الازم للمحافظة.