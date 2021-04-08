تأهيل أفراد خفر السواحل في حضرموت بمجال استخدام جهاز الـ GPS

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت قوات خفر السواحل في محافظة حضرموت، دورة ملاحية حول استخدام جهاز الـ GPS، استهدفت أفراد التشكيل البحري بموقع ميناء المكلا.



وهدفت الدورة إلى إكساب المشاركين معارف ومفاهيم وتطبيقات عملية حول كيفية استخدام أجهزة تحديد الموقع، وأهمية استخدامها في اختصار الوقت والمسافة عند حدوث المناورة وعمليات البحث والإنقاذ، وتحديد الموقع والنقاط البحرية، وما يوفره الجهاز من "نظام للتموضع العالمي" الذي يعتبر أسرع وأدق وسيلة للملاحة البحرية فيما يتعلق بقياس السرعة وتحديد المكان، وكذا مزايا الجهاز الذي يتيح فرصة الوصول إلى معلومات سريعة ودقيقة حول الموضع والمسار والسرعة، ويوفر معلوماتٍ ملاحية دقيقة، ويرفع مستوى السلامة والأمان للزوارق البحرية.

وأوضح قائد قوات خفر السواحل في حضرموت رائد ركن بحري ماجد العوبثاني، أن هذه الدورة تأتي ضمن التوجهات والخطط التي وضعتها قيادة خفر السواحل لتأهيل أفراد التشكيل البحري، وإكسابهم مهارات في كيفية التعامل مع أجهزة الـ GPS، من أجل توفير مستويات أعلى من السلامة والكفاءة، وصقل مهاراتهم في التعامل مع الأجهزة الإلكترونية الحديثة.