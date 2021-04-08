شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش اليمني تدحر مليشيا الحوثي من عدّة مواقع في جبهة الكسارة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

شنّت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، هجوماً معاكساً تمكنت خلاله من دحر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، من عدّة مواقع في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.



واوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن المعارك التي خاضها أبطال الجيش الوطني والمقاومة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.. مؤكداً أن مدفعية الجيش الوطني دمّرت 3 أطقم تابعة للمليشيا وسقوط جميع من كانوا على متنها بين قتيل وجريح.

وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تجمعات للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة غرب مارب، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات.