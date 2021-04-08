وزير الصحة يتفقد المركز الميداني لكوفيد ١٩ ويلتقي نائب رئيس بعثة الصليب الأحمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم سير العمل في المركز الميداني للكوفيد-19 بعدن .



واستمع بحيبح من القائمين على المركز لشرح عن نوعية الخدمات الطبية التي يقدمها المركز للمترددين عليه وجملة الصعاب والمعوقات التي تعترض عملهم .

ووجه الوزير بحيبح بتشكيل لجنة للتحقيق فيما تضمنه الفيديوهات المسربة من طبية سابقة في المركز وأثار لغط كبير وسط تأكيد جماعي للعاملين والمرضي بمجافات التسجيل للواقع وعدم مصداقية فيه .

واثنى الوزير بحيبح على الدور الذي تضطلع به الفرق الصحية العاملة في المركز والمستوى المتميز من الخدمات المقدمة من قبل هذه الفرق والتي تعكس الحس الوطني والانساني لديها لتضع نفسها في خط المواجهة الأول مع الفيروس الذي حصد ويحصد عدد غير قليل من كوادر الجيش الأبيض .

على صعيد متصل، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليوم مع نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية الصليب الأحمر بعدن مارتن اندرياس عدد من مجالات العمل المشترك في القطاع الصحي .

وأطلع الوزير بحيبح من المسؤول الدولي على الدعم والتدخل في المركز الميداني لكوفيد ١٩ واستعداد اللجنة الدولية الصليب الأحمر في تقديم الدعم والمؤازرة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا والعمل على العودة للمركز مجددا ورفده بالكوادر المحلية والاجنبية .

واشاد وزير الصحية بالدعم الذي يقدمه الصليب الأحمر لبلادنا في المجالات المختلفة في حالات الطوارئ والازمات .. داعيا إلى الإسراع في تقديم الدعم والاسناد نظرا للضغط الشديد التي يعاني منه القطاع الصحي في ظل اشتداد الموجة الثانية من كورونا .

حضر اللقاء وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، مدير مشروع لقاح كوفيد ١٩ الدكتور علي أحمد الوليدي ومدير عام مكتب وزير الصحة عبد الناصر النمير .