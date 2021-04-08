اختتام دورة الاحتراف الوظيفي بوزارة الشباب والرياضة في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، فعاليات دورة الاحتراف الوظيفي لمدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي السكرتارية في وزارة الشباب والرياضة) والتي شارك فيها 20 موظفًا وموظفة واستمرت لمدة 10 أيام.



وفي حفل الختام أشاد وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية طلال بن حيدرة بالجهود التي بذلها الدارسون في الدورة، وحرصهم على تحقيق الاستفادة من العلوم والمعارف التي تلقونها وترجمة ذلك واقعًا على مستوى العمل وتطوير الأداء الوظيفي .. مؤكداً حرص الوزارة على إقامة وتنظيم مثل هذه الدورات النوعية للعاملين وموظفي القطاعات، وبما يساعدهم في تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم والارتقاء بمستواهم الوظيفي.

من جانبه، دعا مدير عام إدارة التدريب والتأهيل في الوزارة سعد العمري المشاركين إلى عكس ما تلقونه من محاضرات قيمة على عملهم اليومي .. لافتاً إلى عزم الوزارة ممثلة بقطاع التدريب والتأهيل على إقامة دورات أخرى مشابهة وفي مجالات حيوية وهامة أخرى، باعتبار العلم والمعرفة وإتقان العمل من أسس التطور والنجاح.

حضر الإختتام القائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع المشاريع محسن بيبك والوكيل المساعد لقطاع الشباب عبدالله مهيم .