اجتماع بالمكلا يناقش أوضاع الكهرباء ومعالجة أسباب الانقطاعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عقد ، اليوم، برئاسة وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، أوضاع الكهرباء والتحديات والانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي.



وأستمع الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة والمسؤولين في مكاتب المالية والشؤون القانونية وشركة النفط والاجهزة العسكرية والأمنية، من المختصين في فرع المؤسسة وادارة التوليد، إلى شرح حول اسباب انقطاعات التيار الكهربائي جراء نقص الوقود المشغل لمحطات التوليد الكهربائي ومقترحات المعالجة لتجاوز هذه الانقطاعات.

ووجه بن حبريش، بسرعة وضع المعالجات للمشكلات الحالية للكهرباء وانقطاعاتها المستمرة، وتوفير متطلبات التوليد من الوقود، وإتخاذ الإجراءات الفنية للاستفادة من محطة كهرباء الفقيد عوض السقطري، وتشغيلها بطاقاتها الانتاجية الكاملة لتغذية مديرية الشحر والمناطق المجاورة لها ومدينة غيل باوزير بالتيار الكهربائي.

وأكد وكيل اول محافظة حضرموت، حرص السلطة المحلية على معالجة أوضاع الكهرباء لتحسين المنظومة الكهربائية..لافتا الى ان شركة كورية جنوبية ستعمل على إنشاء محطة غازية بقوة 300 ميجا وات في ساحل حضرموت كمرحلة أولى مع الخط الناقل.