برنامج مكافحة الملاريا يتسلم َمعدات وادوية من مركز الملك سلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلم البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة والسكان اليوم مستلزمات تشخيصية علاجية خاصة بمكافحة الملاريا مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر منظمة الصحة العالمية.



وتشمل المستلزمات والأدوية ١٢٠٠ مرشة رذاذية لمكافحة الأثر وبقايا اليرقات و ٤٢ مجهر طفيليات (ميكروسكوب) ومبيدات حشرية وكمية من الأدوية الخاصة بالملاريا .

خلال التسليم، اشاد وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي أحمد الوليدي بالدور الدي يلعبه مركز الملك سلمان للاغاثة ودعمه للقطاع الصحي في عدد من القطاعات الصحية .. مشدداً على ضرورة أن تصل هذه المستلزمات والأدوية إلى كل مناطق اليمن بما فيها مناطق سيطرة الانقلابيين الذي خصصت لها حصة كبيرة من هذه المستلزمات والأدوية انطلاقا من حرص وزارة الصحة على سلامة وصحة المواطن اليمني في اي مكان في الوطن .

من جانبه أشار مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة، الدكتور، ياسر باهشم، الى ان حصة المحافظات المحررة من هذه المستلزمات والأدوية هو ٤٠٠ مرشة رذاذية وثلاثة طن من المبيدات و٢١ جهاز ميكروسكوب بالاضافة الى كمية من الادوية الخاصة بمكافحة الملاريا والتي سيتم توزيعها على المحافظات المستهدفة وفقا وخطة البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا .

بدوره أكد مدير مكتب مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية بعدن صالح ذيبان وقوف المملكة ومركز الملك سلمان في دعم القطاع الصحي ببلادنا .. مشيرا إلى أن هذه الدفعة من المستلزمات والأدوية تأتي في إطار الدعم المقدم لمشروع مكافحة الملاريا بعموم المحافظات اليمنية والتي من المؤمل الاستفادة منها في التخفيف على المواطن اليمني .

من جانبه أوضح ممثل منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتور عبدالله عواش ان هذا الدعم المقدم لبرنامج مكافحة الملاريا سيمكنه من مكافحة الأثر الباقي واليرقي للنواقل الملاريا وحماية المواطنين منها .

حضر تسليم المواد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة نهى محمود وعدد من المسؤولين .