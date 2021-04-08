توزيع تجهيزات طبية وأدوات سلامة صحية لمواجهة كورونا بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن أمين عام المجلس المحلي رئيس لجنة الطوارئ بمحافظة شبوة عبدربه هشلة، ومدير مكتب الصحة والسكان الدكتور سعيد بافاضل، اليوم، توزيع 35 طنا من التجهيزات الطبية وأدوات السلامة الصحية، لمجابهة الموجة الثانية من جائحة كورونا.



كما تم تسليم مائة اسطوانة تنفس صناعي، منها تسعين اسطوانة لمركز العزل الصحي في عتق وعشر اسطوانات لمركز العزل في عزان.

وأشاد هشلة بهذا الدعم الذي يساهم في تعزيز جهود القطاع الصحي بالمحافظة لمواجهة جائحة كورونا ، مثنيا كذلك على تفاعل ودعم رجال المال والأعمال من أبناء المحافظة.