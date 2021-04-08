اليمن تشارك في الإجتماع الـ 44 للجمعية العمومية لمؤسسة "عرب سات"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في الإجتماع الـ 44 للجمعية العمومية للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) بوفد ترأسه وزير الإتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج.



وناقش الإجتماع المنعقد افتراضياً، عدد من المواضيع المتعلقة بكيفية الاستفادة من التكنولوجية الفضائية والاهتمام به بشكل اوسع لما له من اهمية في تنمية قطاع الاتصالات في الدول الاعضاء .

وأقر الإجتماع باجماع المشاركين في الدول الاعضاس اعفاء اليمن و فلسطين من رسوم الاشتراك السنوية للعام الجاري 2021 .

كما شهد الإجتماع إقرار الحساب الختامي للمؤسسة للعام 2020 وانتخاب واختيار أعضاء مجلس الإدارة الجدد .

حضر الإجتماع من جانب اليمن رئيس المكتب الفني بالوزارة المهندس وائل طرموم ووكيل الوزارة المساعد لقطاع تقنية المعلومات المهندس رغيد السعيد، ومنسق الارتباط بالوزارة مع مؤسسة عرب سات المهندسة افراح فتحي .