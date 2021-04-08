شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوروبي: جهودا منسقة مع صندوق النقد لتخفيف أعباء الديون على اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قال الاتحاد الاوروبي إن جهودا منسقة مع صندوق النقد الدولي من شأنها تخفيف أعباء الديون على اليمن، والسماح بمزيد الاستثمار في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.



وقال الاتحاد في بيان انه ساهم في هذا السياق بمبلغ 20.5 مليون يورو لتخفيف أعباء ديون اليمن، ضمن الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون التابع لصندوق النقد الدولي.

وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، هانس جروندبرج: ان هذا الدعم المالي المقدم عن طريق الدفعة الإضافية للتخفيف من أعباء الديون، "سيساعد نساء ورجال وفتيات وأولاد اليمن في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية والتعليم وسبل المعيشة"