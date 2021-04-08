شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجتماع في المهرة يناقش سير عمل لجنة تسيير أعمال جمرك ميناء نشطون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقشت لجنة تسيير وتقييم الأعمال الجمركية بميناء نشطون بمحافظة المهرة، برئاسة أمين عام المجلس المحلي، سالم عبدالله نيمر، اليوم الخميس، سير عمل اللجنة والصعوبات التي تواجهها .



وفي الإجتماع، أشار بن نيمر إلى أن السلطة المحلية تعمل جاهدة على تحسين وتطوير العمل في المنافذ البرية والموانئ البحرية في المحافظة .. مؤكداً على ضرورة خلق أجواء من التكامل في العمل وتوفير نظام آلي لتسهيل حركة البضائع .