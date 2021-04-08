إجتماع بسيئون يناقش الخطة الأمنية لشهر رمضان في مديريات الوادي والصحراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عقد بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، برئاسة المدير العام للأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني، الخطة الأمنية لمديريات الوادي والصحراء خلال شهر رمضان المبارك.



وجرى في الاجتماع الذي ضم مدراء الإدارات والوحدات الأمنية والشرطوية، إستعراض جهود الوحدات المعنية في سبيل مكافحة المخدرات والذي نتج عن ضبط أكثر من ستين من الباعة ومتعاطي المخدرات وما لحق بعد ذلك من إجراءات تكللت برفع ملفات تلك القضايا إلى النيابة العامة .

وثمن العميد العوبثاني، جهود أقسام المرور في عدد من المديريات التي أنشتت خلال الفترة الماضية ونتائج عملها لضبط المخالفين لقوانين شرطة السير والحد من الحوادث المرورية وترقيم الدراجات والمركبات في المديريات..موجهاً بتشكيل لجنة لتقييم عمل البحث الجنائي لرفع المتطلبات البشرية والمادية لتطوير عمل البحث.

وشدد العميد العوبثاني على أهمية رفع الجاهزية واليقظة للجنود وتنفيذهم للخطة الأمنية والشرطوية كلاً في موقعه واختصاصه، فضلا عن أهمية الإنضباط

والالتزام بالدوام خلال الشهر الفضيل ومتابعة جميع قضايا المواطنين والتواجد المستمر فوق العمل .