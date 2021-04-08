تدشين العمل بفرع الهيئة العامة لحماية البيئة بوادي وصحراء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بوادي وصحراء حضرموت، اليوم، العمل لإعداد قاعدة بيانات و قائمة وطنية للتنوع الحيوي لجميع الكائنات الفطرية التي تشمل ( الحيوانات والطيور المهاجرة والزواحف والنباتات وغيرها من الكائنات) .



وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بوادي حضرموت المهندس عمر بن شهاب وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) إن إعداد هذه القائمة سيساعد الهيئة على مراقبة و متابعة التنوع الحيوي والحفاظ عليه ، كما أنه سيساعد الباحثين وطلاب الدراسات العليا للتوسع لدراسة سلوكيات هذه الكائنات وأهمية الحفاظ عليها ، فضلا عن كونه سيسهل على إعداد الدراسات المستقبلية لإعلان محميات طبيعية أو ضم بعض المناطق ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

ودعا بن شهاب جميع الباحثين والمراكز البحثية والجامعات بمساعدة الهيئة لتعزيز قاعدة البيانات وتوسيع هذه القائمة الوطنية.