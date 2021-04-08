محافظ مأرب يناقش مع المبعوث السويدي مستجدات الأوضاع في المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم، مع المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سمبني، مستجدات الأوضاع في المحافظة في ظل الهجمات الحوثية الانتحارية واستهدافها للمدنيين والنازحين.



ورحب المحافظ العرادة بمبعوث الحكومة السويدية وأطلعه على آخر مستجدات الوضع الإنساني والمعيشي للنازحين في محافظة مأرب التي تضم نحو 60 بالمائة من النازحين في الجمهورية..مشدداً على ضرورة ممارسة الضغط الدولي على المليشيا الحوثية لوقف هجماتها الصاروخية المستمرة على مخيمات وتجمعات النازحين في المحافظة، التي راح ضحيتها العشرات من النازحين وسببت موجة نزوح للآلاف منهم إلى أماكن بديلة في ظل وضع إنساني صعب.

وأكد المحافظ العرادة أن الحكومة الشرعية حريصة على تحقيق السلام وقدمت الكثير من التنازلات لإنجاح كل الجهود الدولية الساعية لحل الأزمة اليمنية على عكس المليشيا الحوثية التي تعتبر أي مسعى لوقف الحرب مجرد تكتيك لاستمرار حروبها بأشكال مختلفة، وتراهن على خبرتها في التلاعب باتفاقات السلام لخداع العالم.

وقال محافظ مأرب "نسعى لسلام حقيقي يضمن عودة المؤسسات، وفي نفس الوقت نؤكد أننا قادرون على مواجهة عدوان المليشيا وغطرستها والحفاظ على مؤسسات الدولة"..معبراً عن أمله في أن يسهم الضغط الدولي بشكل فعال في خلق فرصة حقيقية للسلام وإنهاء معاناة اليمنيين التي تسببت بها المليشيا الحوثية.

من جانبه عبر المبعوث السويدي عن سعادته بزيارة محافظة مأرب ولقائه قيادة السلطة المحلية..مبدياً إعجابه بقدرة قيادة محافظة مأرب على تأمين المدنيين والنازحين من الحرب وصلابتها في ظل هذه الظروف الاستثنائية..مؤكدا موقف بلاده الداعم لليمن ولعملية السلام ضمن جهود المجتمع الدولي لإنهاء الحرب والأزمة الإنسانية.