مركز بازرعة ينظم دورة تدريبية للعمال الصحيين والمجتمعيين لمواجهة وباء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

نظم مركز بازرعة لتعزيز صحة الطفل وتنمية الأسرة، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية للعمال الصحيين والمجتمعيين بمديرية صيرة لمواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا برعاية مكتب الصحة العامة والسكان بعدن والسلطة المحلية بمديرية صيرة.



ويشارك في الدورة 55 مشارك ومشاركة من مراكز القطيع والميدان والضياء وناشطين مجتمعيين.

وأكد مدير عام مديرية صيرة عدن إبراهيم منيعم، أهمية الدورة في تأهيل الكوادر الصحية بالمجمعات للمساهمة في الحد من انتشار وباء كورونا والحميات من خلال تقديم خدمات طبية للمرضى وتوعية المجتمع بطرق الوقاية من هذا الوباء.

بدورها أكدت مديرة مركز بازرعة لتعزيز صحة الطفل وتنمية الأسرة الدكتورة أروى عقيل، أن الدورة تهدف إلى رفع الكفاءة المهنية لدى الكادر الصحي، من خلال كيفية التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا، والتطرق إلى البروتوكولات العلاجية، وطرق استخدام اجهزة الحرارة وأجهزة قياس الأكسجين، وأساسيات السلامية المهنية.