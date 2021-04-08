وكيل وزارة الخارجية يبحث مع القائم بأعمال السفارة الألمانية الجهود المبذولة لإحلال السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم، مع القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى بلادنا يان كراوسر، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية وتطورات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة لإحلال السلام.



وتطرق وكيل وزارة الخارجية، الى استمرار العدوان الحوثي على محافظة مأرب وعدم اكتراث المليشيا بالخسائر البشرية الكبيرة في صفوفها واستمرارها في تجنيد الأطفال والمغرر بهم وارسالهم الى محارق الجبهات واستهداف مخيمات النازحين والاحياء السكنية بالصواريخ الباليستية..داعياً المجتمع الدولي الى ممارسة الضغط على مليشيا الحوثي لوقف عدوانها على محافظة مأرب ووقف استهداف المدنيين والنازحين.

وأشار وكيل وزارة الخارجية، الى الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن بعد المبادرة التي اطلقتها المملكة العربية السعودية الشقيقة لانهاء الحرب في اليمن..محملاً المليشيا الحوثية مسؤولية عرقلة جهود السلام وعدم التعاطي الإيجابي مع المبادرة وعدم الاكتراث بمعاناة اليمنيين واستغلال الكارثة الإنسانية في اليمن لتحقيق مكاسب سياسية.

من جانبه أكد القائم بأعمال السفارة الالمانية، وقوف بلاده الى جانب اليمن ودعم الحكومة الشرعية وكل المساعي الهادفة لإحلال السلام والحفاظ على وحدة اليمن واستعادة الامن والاستقرار.