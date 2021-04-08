رئيس مجلس الوزراء الكويتي يستقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، اليوم، في مقر رئاسة الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك.



جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، وتطرقا الى اخر تطورات الاوضاع على الساحة اليمنية في ظل الجهود الاقليمية والدولية للدفع بالتسوية السياسية وتحقيق السلام الدائم .

واكد وزير الخارجية، حرص الحكومة وسعيها لتحقيق السلام مقابل تعنت ميليشيات الحوثي وتصعيدها العسكري في مأرب واستمرار اطلاقها للصواريخ والطيران المسير على الاعيان المدنية في اليمن وعلى اراضي المملكة العربية السعودية.

ونقل الوزير بن مبارك، تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي الى اخوانه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الصباح والى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح.

وأكد وزير الخارجية وشئون المغتربين، على متانه العلاقات اليمنية-الكويتية التي تربطها وشائج القربي ووحدة اللغة والدين والتاريخ المشترك ومكانه الكويت في قلوب اليمنيين من خلال ما لمسوه من دعم ومشاريع تنموية قدمتها الكويت في كافة المجالات بالمدن اليمنية..مشيراً الى اهمية احياء اللجنة الوزارية المشتركة خلال هذا العام كأرضية لتعزيز العلاقات واستكشاف الفرص وتنميتها في كافة القطاعات المختلفة.

واشاد بن مبارك، بالموقف الاخوي لدولة الكويت الى جانب اليمن وامنه واستقراره ودعمه سياسياً وتنموياً واقتصادياً في مختلف المراحل والظروف لاسيما خلال هذه المرحلة الراهنة.

من جانبه جدد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وقوف الكويت الى جانب اشقائه اليمنيين في هذه الظروف التي تمر بها اليمن..مبدياً استعداده تقديم كافة اوجه الدعم التنموي والانساني الى الشعب اليمني لمساعدته في تحقيق الامن والاستقرار الاقتصادي .

كما أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، موقف بلاده الدائم والثابت تجاه اليمن وشرعيته الدستورية ووحدة وسلامه أراضيها ودعم الكويت للجهود الاقليمية والدولية المبذولة في احلال السلام والامن باليمن وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وحمل رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، نقل تحياته الى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والى دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد.

حضر اللقاء سفير بلادنا لدى دولة الكويت الدكتور علي منصور بن سفاع.