مناقشة تعزيز تدخلات كتلة الأمن الغذائي بمناطق الوادي والصحراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش مكتب شبكة النماء اليمنية للمنظمات الاهلية (YDN ) بوادي حضرموت، اليوم، مع كتلة الامن الغذائي FSAC ، سبل تعزيز التدخلات في مجال الزراعة والغذاء بمناطق الوادي والصحراء .



وتطرق اللقاء الذي ضم مدير مكتب (YDN) بوادي حضرموت مبارك بن شهاب ومنسق كتلة الأمن الغذائي بالوادي والصحراء FSAC اسامة ربيع بلسود الى اليات رفع التدخلات الى كتلة الأمن الغذائي والزراعة من قبل المنظمات الفاعلة في مجال الغذاء وتعزيز الشراكة مع الجهات المانحة بما يسهم في تنفيذ مشاريع تهتم بتحسين البيئة الزراعية وتنميتها باعتبارها مورد اقتصادي حيوي بالمحافظة ، الى جانب الحفاظ على المخزون المائي عبر إدخال وسائل الري الحديثة في ري المزروعات .

وأكد اللقاء على دور السلطات المحلية وفروع المكاتب الحكومية ذات العلاقة في الاستفادة من الخبرات البشرية في إعداد مصفوفة تتضمن ابرز الاحتياجات الاساسية في مجال الزراعة والغذاء تواكب الوسائل الحديثة ، ورفعها للمنظمات المانحة لتخفيف العبء عن العاملين في تلك المجالات .

واستعرض اللقاء وصف لتدخلات بعض المنظمات الدولية والمحلية التي اسهمت في تدعيم الامن الغذائي لبعض الأسر في مختلف مديريات الوادي .