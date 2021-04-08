شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف حوثي يستهدف القرى السكنية والمزارع بالجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة، بأن القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا تعرضت، لعمليات قصف واستهداف من قبل مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا.



وقالت المصادر، إن المليشيا أطلقت عدداً من قذائف الهاون الثقيل عيار 120 صوب منازل ومزارع المواطنين، تزامناً مع فتح نيران أسلحتها الرشاشة منها 12.7 بصورة عشوائية.

وتستمر مليشيات الحوثي بارتكاب جرائمها بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة بشكل يومي، ضاربة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية عرض الحائط.