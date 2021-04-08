الحديدة.. قتلى وجرحى حوثيون بنيران القوات  المشتركة في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

تكبدت المليشيات الحوثية الإرهابية، الساعات الماضية، خسائر بشرية ومادية في عدة جبهات بالساحل الغربي، جراء خروقاتها واستهدافها أعياناً مدنية.



وأفاد الإعلام العسكري أن القوات المشتركة وجهت ضربات مركزة على ثكنات وأوكار للمليشيات التابعة لإيران في جبهات كيلو 16 والصالح وشارع الخمسين داخل مدينة الحديدة.

مؤكداً أن القصف حقق أهدافه وأخمد تحركات كانت مرصودة لحظة بلحظة.

وجنوب الحديدة، وجهت القوات المشتركة ضربات مماثلة على أهداف حوثية شرق منطقتي الجبلية والفازة وشمال شرق مدينة حيس، بعد رصد دقيق لمصادر نيران استهدفت تجمعات سكنية ومزارع مواطنين، وفقاً لذات المصدر، مؤكداً وقوع قتلى وجرحى في صفوف المليشيات