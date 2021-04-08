شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض وتدمير مسيرة حوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعلن التحالف العربي في اليمن، الخميس، 8 ابريل/نيسان 2021م، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في الأجواء اليمنية، أطلقها الحوثيون نحو السعودية.



وأكد التحالف في بيان نشرته وكالة "واس" السعودية، "أن محاولات المليشيات الحوثية العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تم صدها وإحباطها".

وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وكان التحالف أعلن في وقت متأخر من مساء أمس اعتراض طائرة مفخخة حوثية كانت تستهدف الأحياء السكنية في خميس مشيط جنوبي السعودية