السفير الوحيشي يلتقي ممثل الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى سفير اليمن لدى روسيا الدكتور أحمد سالم الوحيشي، اليوم، ممثل الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بغدانوف.



جرى خلال اللقاء استعراض التطورات السياسية في اليمن على ضوء المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية والجهود الدولية بما فيها روسيا للمساعدة في إحلال السلام في اليمن.

وجدد السفير الوحيشي، ترحيب الحكومة اليمنية بالمبادرة السعودية والحرص على إنهاء الحرب وتحقيق السلام المستند على المرجعيات الاساسية المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216..مشيراً الى إستمرار التصعيد العسكري من قبل المليشيا الحوثية وهجومها على مأرب واستهداف النازحين.

واشار الوحيشي، الى لخطر المحدق بالبيئة والملاحة في البحر الأحمر نتيجة عرقلة المليشيات الحوثية وصول الفريق الفني الأممي لصيانة خزان صافر.

كما تناول اللقاء قضايا اليمنيين المقيمين في روسيا و من ضمنها تأشيرات المبتعثين الجـدد للدراسة في الجامعات الروسية.

من جانبه ثمن ممثل الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جهود الحكومة اليمنية الرامية للسلام..مؤكـداً دعم روسيا للدفع قـدمـاً بعملية السلام في اليمن في إطـار الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والتـزامها بأمن واستقرار اليمن.