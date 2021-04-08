توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين كلية الهندسة والبترول بجامعة حضرموت ونقابة المهندسين اليمنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

جرى بالمدينة الجامعية بمنطقة فلك التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين كلية الهندسة والبترول بجامعة حضرموت ونقابة المهندسين اليمنيين فرع حضرموت وقعها كل من الدكتور / عامر بدر بن مرضاح عميد كلية الهندسة والبترول والمهندس / عمر مبروك مخير رئيس نقابة المهندسين .



وتتضمن الاتفاقية تدريب الطلاب في شتى التخصصات الهندسية وكذلك ربط مشاريع التخرج للطلاب بالواقع العملي من خلال الرفع للنقابة بالمشاريع التي تحتاجها المحافظة وفق احتياجات المكاتب التنفيذية والمؤسسات الحكومية بالمحافظة بالإضافة إلى تزويد كلية الهندسة بنسخة إلكترونية من مشاريع التخرج السابقة للطلاب المتخرجين ليتم الاستفادة منها خدمة التنمية بمحافظة حضرموت.

وكذلك رفد نقابة المهندسين بالكادر التدريسي من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة والبترول لتنفيذ دورات تدريبية وتأهيلية للمهندسين وطلاب الكلية ' لرفع قدراتهم ومهاراتهم بالواقع العملي في تخصصاتهم الهندسية ‘ وإقامة الندوات العلمية للطلاب لتعريفهم بالقوانين واللوائح الهندسية وكذا تعريفهم بالخدمات التي تقدمها النقابة للمهندسين وآلية التحاقهم بالعضوية ‘ بالإضافة إلى الاستفادة من القاعات بكلية الهندسة والبترول لتنفيذ البرامج والدورات للطلاب في إطار الشراكة بين الجانبين لما من شأنه خدمة طلاب كلية الهندسة والبترول بجامعة حضرموت.

حضر مراسيم التوقيع كل من : الدكتور / خالد بن أسحاق رئيس قسم الهندسة الإلكترونية بكلية الهندسة والبترول والمهندسة / منياء بلخير مسؤولة التدريب والتأهيل بنقابة المهندسين اليمنيين فرع حضرموت.