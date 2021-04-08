الثانية من نوعها خلال يومين.. مقتل شاب برصاص شقيقه في إب إثر خلافات أسرية

أقدم شاب على قتل شقيقه بمحافظة إب، وسط اليمن، إثر خلافات أسرية، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال يومين.



وقالت مصادر محلية في مديرية السبرة (شرق) إن المواطن "محسن احمد عبدالله صالح المقرعي" 30 عاما، قُتل برصاص شقيقه المدعو "ابراهيم احمد عبدالله صالح المقرعي" 32 عاما، إثر خلافات أسرية.



وأضافت المصادر أن خلافات بين الشقيقين على "حسابات مالية"، تطورت إلى قيام الجاني بإطلاق النار على شقيقه ماأرداه قتيلاً .



وتأتي الحادثة بعد يوم من حادثة مماثلة في مديرية حبيش شمال إب.



وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، جرائم قتل يومية تتسم بعضها بالطابع الأسري، في ظل غياب مؤسسات التقاضي واحتكام المواطنين للسلاح في حل خلافاتهم.

